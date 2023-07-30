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Россияне обстреляли Донецкую область кассетными снарядами, среди пострадавших - подросток

Фото: Россияне обстреляли Донецкую область кассетными снарядами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные в третий раз за сутки обстреляли Константиновский район Донецкой области. В результате атаки получили ранения три человека, среди которых - подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram .

Инцидент произошел около 19:20. Оккупанты обстреляли Константиновку.

На этот раз российские военные попали по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО "Смерч".

Во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний парень, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище.

Также вблизи кладбища обломками снаряда ранило мужчину 44 лет, а в собственном дворе получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница.

Также в результате российской атаки повреждены частные жилые дома.

Обстрел Константиновского района

Сегодня кафиры в 05:30 нанесли ракетный удар по селу Предтечино Константиновской МТГ. В результате попадания в частный дом под завалами оказался погибший на месте мужчина.

Уже в 14:15 россияне обстреляли город Константиновка. От взрывов получили осколочные ранения соседи - 24-летний мужчина и 81-летняя женщина.

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область с первых дней полномасштабной войны стала эпицентром боевых действий. Последние месяцы бои сосредоточены в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. При этом оккупанты обстреливают мирные населенные пункты. Часть городов в регионе уничтожена полностью.

Недавно в Донецкой области спасатели попали под обстрел. Это произошло в Торецке.

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