Россияне обстреляли Донецкую область, есть жертвы

В 05:30 российские войска нанесли ракетный удар по селу Предтечино Константиновской МТГ. В результате попадания в частный дом под завалами оказался 57-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.

Уже в 14:15 россияне обстреляли город Константиновка. По предварительным данным, оккупанты использовали артиллерию.

От взрывов получили осколочные ранения соседи - 24-летний мужчина и 81-летняя женщина. На момент обстрела пострадавшие находились дома.

Парамедики оказали им помощь прямо на месте.

Кроме того, в результате вражеского обстрела повреждены по меньшей мере 12 жилых домов и газопровод.

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область с первых дней полномасштабной войны стала эпицентром боевых действий. Последние месяцы бои сосредоточены в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. При этом оккупанты обстреливают мирные населенные пункты. Часть городов в регионе уничтожена полностью.

Недавно в Донецкой области спасатели попали под обстрел. Это произошло в Торецке.

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