Россияне обстреляли детский сад в Херсоне: после попадания произошел пожар

В пятницу, 24 февраля, российские военные нанесли удары по Херсону. В результате атаки загорелся детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Херсонской ОВА.

"К счастью, из-за этой вражеской атаки мирные люди не пострадали", - добавили в ОВА.

Отмечается, что из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар. В настоящее время ее ликвидацией занимаются спасатели.

Напомним, что в ночь на 24 февраля российские оккупанты нанесли удар по одной из городских больниц Херсона. К моменту обстрела там было около 120 пациентов.

Утром 23 февраля российские войска нанесли удары по Херсону, в результате чего повреждены дома, автомобили, газопровод и линии электропередач. Также из-за атаки погиб гражданский, еще один получил ранения.

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