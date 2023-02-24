RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли детский сад в Херсоне: после попадания произошел пожар

Фото: Россияне обстреляли детский сад в Херсоне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 февраля, российские военные нанесли удары по Херсону. В результате атаки загорелся детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Херсонской ОВА.

"Российские оккупанты обстреляли детсад в Корабельном районе Херсона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар. В настоящее время ее ликвидацией занимаются спасатели.

"К счастью, из-за этой вражеской атаки мирные люди не пострадали", - добавили в ОВА.

Напомним, что в ночь на 24 февраля российские оккупанты нанесли удар по одной из городских больниц Херсона. К моменту обстрела там было около 120 пациентов.

Утром 23 февраля российские войска нанесли удары по Херсону, в результате чего повреждены дома, автомобили, газопровод и линии электропередач. Также из-за атаки погиб гражданский, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонВойна в Украине