В селе Херсонской области из-за обстрела ранены двое мужчин. Среди них - волонтер

В селе Змиевка Херсонской области из-за российской атаки ранены двое мужчин. Среди них есть волонтер.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"54-летний местный житель, получивший осколочное ранение стопы, и 34-летний волонтер из Кривого Рога - его травмы более тяжелые", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, прибывший помогать людям, живущим под постоянными обстрелами, сам попал под плотный вражеский огонь.

"Он получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги... Пострадавших госпитализировали в Бериславскую больницу, где оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты 86 раз били по Херсону и области. В частности, Херсон был атакован 9 раз, за сутки погибли 5 человек, еще 7 получили ранения.

Также мы писали о том, что в Херсонской области два человека подорвались на минах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.