Россияне обстреляли многоэтажку в Покровске Донецкой области: есть жертвы

"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, оккупанты нанесли два ракетных удара по городу.

"Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте - спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасение людей", - добавил Зеленский.

Обстрелы Покровска

Российские войска не впервые обстреливают город Покровск. Оккупанты атакуют его из РСЗО или ЗРК С-300.

Например, российские войска нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области вечером, 21 июня. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Также российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области в среду, 15 февраля. Из-за атаки повреждена многоэтажка, ранения получили два человека, еще двух жителей удалось спасти. Тогда погибли три человека.