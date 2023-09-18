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Россияне обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка: есть погибшие, разрушены частные дома

Фото: Последствия обстрела Донецкой области (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 18 сентября, обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Обстрел Пивничного

В 07:30 оккупационные войска РФ обстреляли пгт Пивничное города Торецка, вероятно, из артиллерии. От разрыва вражеского снаряда погиб мужчина, который ехал на велосипеде.

Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки.

Авиаудар по Авдеевке

В 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по Авдеевке. От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

"В результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.

Уже начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Недавно оккупанты обстреляли частный дом в пгт Пивничное (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

После этого в Красногоровке в Донецкой области российские военные обстреляли здание молитвы одной из местных церквей. В результате атаки пострадала женщина, которую госпитализировали.

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Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьТорецкВойна в Украине