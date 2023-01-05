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Россияне обстреляли из артиллерии село в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие

Фото: россияне обстреляли из артиллерии село в Запорожской области (t.me/starukhofficial)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня утром обстреляли село Приморское в Запорожской области из артиллерии. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, в частности - работники сельсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Он сообщил, что в результате атаки по Степногорской территориальной общине погибли два человека, еще трое получили ранения.

Один погибший и один раненый - работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам.

Напомним, 1 января россияне обстреляли Орехов Запорожской области, один человек погиб.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате обстрела Пологовского района погибла 40-летняя женщина.

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