Россияне обстреляли из артиллерии село в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие

Он сообщил, что в результате атаки по Степногорской территориальной общине погибли два человека, еще трое получили ранения.

Один погибший и один раненый - работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам.

Напомним, 1 января россияне обстреляли Орехов Запорожской области, один человек погиб.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате обстрела Пологовского района погибла 40-летняя женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.