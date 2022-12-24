В Пологовском районе вследствие обстрела погибла женщина

В результате обстрела Пологовского района Запорожской области 23 декабря погибла 40-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции.

"В Пологовском районе правоохранители обнаружили тело 40-летней женщины, погибшей от полученных осколочных ранений", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным полиции, вследствие обстрелов разрушено историческое здание в районном центре Гуляйпольской общины. Фото: последствия обстрелов ЗАпорожской области (t.me/police_zp_news)