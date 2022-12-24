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В Пологовском районе вследствие обстрела погибла женщина

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Запорожская область, Суббота 24 декабря 2022 15:45
В Пологовском районе вследствие обстрела погибла женщина Фото: в Пологовском районе вследствие обстрела погибла женщина (t.me/police_zp_news)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате обстрела Пологовского района Запорожской области 23 декабря погибла 40-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции.

"В Пологовском районе правоохранители обнаружили тело 40-летней женщины, погибшей от полученных осколочных ранений", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, вследствие обстрелов разрушено историческое здание в районном центре Гуляйпольской общины.

Фото: последствия обстрелов ЗАпорожской области (t.me/police_zp_news)

Напомним, в ночь на субботу, 24 декабря, враг ударил ракетами по пригороду Запорожья.

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