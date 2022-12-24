В Пологовском районе вследствие обстрела погибла женщина
Фото: в Пологовском районе вследствие обстрела погибла женщина (t.me/police_zp_news)
В результате обстрела Пологовского района Запорожской области 23 декабря погибла 40-летняя женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции.
"В Пологовском районе правоохранители обнаружили тело 40-летней женщины, погибшей от полученных осколочных ранений", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным полиции, вследствие обстрелов разрушено историческое здание в районном центре Гуляйпольской общины.
Фото: последствия обстрелов ЗАпорожской области (t.me/police_zp_news)
Напомним, в ночь на субботу, 24 декабря, враг ударил ракетами по пригороду Запорожья.
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