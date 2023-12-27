ua en ru
Ср, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Появилось видео, как выглядит вокзал в Херсоне после массированного обстрела

Херсон, Среда 27 декабря 2023 11:52
UA EN RU
Появилось видео, как выглядит вокзал в Херсоне после массированного обстрела Фото: появилось видео, как выглядит вокзал в Херсоне после обстрела (t me dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты вчера, 26 декабря, обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Появилось новое видео с последствиями массированного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Боль и злость. Такие эмоции возникают, когда смотришь, как оккупанты издеваются над Херсоном. Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Несколько часов кошмары жилых кварталов", - написал Прокудин.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера российские террористы массированно обстреливали Херсон и область. Известно, что за сутки оккупанты 161 раз атаковали регион разными видами оружия. По Херсону враг выпустил 90 снарядов.

В результате обстрелов погибли три человека, 16 - ранены.

В частности, вчера российская армия ударила по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников "Укрзализныци", повреждены вокзал и подвижной состав. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Ночная атака "Шахедов" по Украине: в Генштабе назвали количество cбитых дронов врага
Ночная атака "Шахедов" по Украине: в Генштабе назвали количество cбитых дронов врага
DAILY
Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране