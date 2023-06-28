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Россияне обстреляли Харьковскую область: три человека погибли

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Среда 28 июня 2023 13:19
Россияне обстреляли Харьковскую область: три человека погибли Иллюстративное фото: Россияне обстреляли Чугуевский район (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ударили по селу Волчанские Хутора Чугуевского района, в результате чего три человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Из-за вражеской атаки по селу погибли трое гражданских жителей, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работают экстренные службы

Обстрелы Харьковской области

В начале полномасштабной войны россияне захватили часть Харьковской области, но осенью 2022 года украинские военные почти всю ее освободили. После этого оккупанты регулярно обстреливают пограничные города, села, а также наносят удары по самому Харькову.

Только сегодня российские военные из РСЗО "Ураган" обстреляли село Куриловка Купянского района. Из-за атаки тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время атаки находилась на собственном дворе. Сейчас медики борются за ее жизнь.

К тому же накануне захватчики массированно обстреляли из минометов приграничное село Тимофеевка Богодуховского района. Россияне повредили частный жилой дом десятком вражеских мин. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также недавно 7-летний ребенок получил ранения из-за подрыва неизвестного предмета в Харьковском районе.

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