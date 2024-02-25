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Россияне обстрелили ферму под Запорожьем: есть жертва и раненые

Запорожская область, Воскресенье 25 февраля 2024 19:36
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Россияне обстрелили ферму под Запорожьем: есть жертва и раненые Фото: россияне обстреляли ферму (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня снова обстреляли Запорожскую область. В результате атаки погиб человек, еще трое были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"1 человек погиб и 3 ранены. Таковы последствия вражеского удара по фермерскому хозяйству в селе Малышевка Широковской общины", - сообщил Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Как заявлял ранее Федоров, оккупанты превратили Мелитополь в сплошной полигон для испытания военных технологий. Вокруг города россияне устроили тренировочные военные базы. Несколько раз в неделю жители слышат необъяснимые взрывы и гул.

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