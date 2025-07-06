Россияне с ночи массированно атакуют один из районов Сумщины: после взрывов возник пожар

Ситуация в Сумской области

Отметим, что Сумское направление на границе с РФ остается одним из самых горячих. Оккупанты пытаются как максимум - захватить Сумы, а как минимум - выйти на расстояние, откуда город можно будет терроризировать артиллерией и дронами.

По данным Госпогранслужбы, российские оккупанты продолжают направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской общин Сумской области. Возле этих населенных пунктов россияне пытаются расширить зону захода. Оккупанты действуют малыми штурмовыми группами и несут большие потери.

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