Россияне больше всего атакуют на Кураховском направлении: какая ситуация на фронте

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, приграничные населенные пункты продолжают страдать от артобстрелов с территории России.

От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Павловка, Волфине, Новенькое, Таратутино, Александровка, Волковка, Дмитровка, Покровка, Ободы, Бачевск, Владимировка Сумской области; Михальчина Слобода, Медведевка, Красный Хутор Черниговской области.

Также агрессор нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Мирополье и Хотинь, применив четыре КАБа.

Бомбардируют россияне и Курскую область, по ее территории нанесены шесть ударов семью управляемыми авиабомбами.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские оккупанты один раз тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений возле Волчанска.

На Купянском направлении украинские воины отбили 15 вражеских атак недалеко от Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Роща, Вишневого, Богуславки и Загрызового, еще девять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила пять атак возле Екатериновки, Грековки, Тернов и Заречного.

Враг проводил два наступательных действия на Сиверском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Белогоровка, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском и Торецком направлениях враг сегодня наступательных действий не предпринимал.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка и Селидово. Силы обороны сдерживают напор и отразили девять атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 21 атаку вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки, кроме того, нанесли авиационных ударов в районе Романовки и Курахово, применив пять КАБов.

На Времивском направлении подразделения наших войск отразили два штурма россиян недалеко от Богоявленки.

На Гуляйпольском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Волшебное.

На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Мала Токмачка и Преображенка. Всего было применено 14 авиабомб.

На Приднепровском направлении в настоящее время произошло три атаки противника, которые были успешно отбиты нашими защитниками.