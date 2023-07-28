Россияне намеренно поджигают украинские леса: в МВД показали видео

"Лес горит, все горит, выгорает. Там, где идут боевые действия, там просто сожжена земля. Все выгорает. Если не тушить, то оно выгорит все, а если тушить, ты уже цель", - рассказал оператор БПЛА Нацгвардии.

Ведомство также приводит слова юриста правозащитной организации "Екологія. Право. Людина" Анатолия Павелко. Он утверждает, что намеренный поджог лесов россиянами происходит для того, чтобы раскрыть позиции украинских военных или иметь возможность оттеснить наших защитников.

Как отмечают в МВД, из-за уничтожения более 6 тысяч гектаров леса в отдельных местах начали появляться болота, а уровень воды в некоторых озерах резко начал подниматься. Также такие поджоги в Донецкой области в будущем ощутят и в соседних регионах.

"Весь Юго-Восток Украины все чаще будут накрывать пыльные бури из Средней Азии", - уточнили в министерстве.

Стоит заметить, что россияне для своих обстрелов уже неоднократно использовали зажигательные снаряды.

В частности, под такими атаками находился Херсон и близлежащие населенные пункты. В результате одной из них был поврежден водопровод, газопровод и объект критической инфраструктуры.

Также применение зажигательных снарядов россиянами фиксировали и в Запорожской области. Еще в январе они ударили по гражданской инфраструктуре и жилым домам.