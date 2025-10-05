Россияне научились обходить украинские Patriot? Что говорит Игнат

Игнат отметил, что тема с модернизацией российских ракет далеко не нова. Понятно, что "работать" по ракетам в этом случае становится сложнее.

"Конечно стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории. То есть, совершают колебания при заходе на цель. Это усложняет работу Patriot: система при сбивании баллистики работает в автоматическом режиме и становится труднее вычислить точку, где противоракета столкнется или взорвется рядом с баллистической ракетой противника", - пояснил он.

Кроме этого, по словам Игната, сохраняется ситуация со сложным обнаружением большого количества ракет с разных направлений. Но об этом было известно и раньше.

"Если ракеты заходят с разных направлений, то обнаружение одной системой - невозможно, надо иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут прикрывать город с разных направлений", - добавил спикер ВС ВСУ.