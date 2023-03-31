Россияне наступают на пяти направлениях, ВСУ отбили 80 атак, - Генштаб

Россияне сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные отразили более 80 атак противника.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Горськ Черниговской области, Нововасиловка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфине, Екатериновка Сумской области, а также более 15 населенных пунктов на Харьковщине, среди них: Казачья Лопань, Стрелеча, Красное Первое, Тополя.
На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьмино и Берестового. Артиллерийским обстрелам подверглись Дворичанское, Масютовка, Синьковка, Купянск Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Раздолевка, Колодцы, Торское, Северск и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут наши защитники отразили 22 атаки. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка и Бахмут Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты нанесли огневое поражение по более чем 30 населенным пунктам. Среди них - Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и Новоалександровка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Янтарное и Кизомис в Херсонской области.
Авиация Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения окупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.