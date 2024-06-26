Россияне наращивают темпы наступательных и штурмовых действий, - Генштаб

Как сообщили в Генштабе, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 99. Горячее всего сейчас на Покровском направлении и в Харьковской области. Вместе с тем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются две вражеские атаки в районе Волчанска. Еще семь вражеских штурмов на направлении отбиты - возле Липцев и в районе Волчанска.

Сегодняшняя активность захватчиков на направлении привела к потере ими 124 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три артсистемы, четыре автомобиля и единица специальной техники. Подсчет вражеских потерь продолжается.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь штурмовых действий оккупационных войск возле Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Возле последней в настоящее время продолжается боестолкновение.

Одиннадцать попыток противника улучшить свое тактическое положение не имели успеха на Лиманском направлении. Враг продолжает две атаки в районах Невского и Макеевки. Ситуация контролируется. Агрессор ударил четырьмя КАБами по территории Серебрянского леса.

На Северском направлении оккупационная армия продолжает проявлять активность в районах Белогоровки, Спорного и Раздолевки. Четыре атаки российских захватчиков отбиты, еще пять боевых столкновений продолжаются.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до семи. Враг прилагает основные усилия, атакуя в сторону города Торецк.

На Покровском направлении захватчики не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 34 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Удачи не имели 23 штурма агрессора, еще 11 вражеских атак продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует, в частности, вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Общее количество атак здесь возросло до семи.

В Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не потерпела", - добавили в Генштабе.