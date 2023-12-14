Россияне пытаются "затмить" пропагандой взрыв на нефтебазе в Воронеже

В ГУР напомнили, что 12 декабря на территории нефтебазы "Роснефти" в Воронеже прогремел взрыв - противники путинского режима подорвали резервуар с топливом, в результате чего начался пожар.

Фото: сообщения пропагандистов (t.me/DIUkraine)

"Чтобы скрыть факт диверсии и собственную несостоятельность обеспечить безопасность на критических объектах, местные воронежские вожди придумали "обучение подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям" прямо у "многотонной" цистерны с горючим", - уточняют в разведке.

При этом под какие "учения" маскируют работу на нефтебазе местных следственных органов, сейчас непонятно даже самим следователям, добавляют в ГУР.

Взрывы в России

Напомним, на территории России регулярно гремят взрывы и начинаются пожары.

Еще сегодня, 14 декабря, источники РБК-Украина сообщили о том, что ночная атака дронов на Россию была спецоперацией ГУР. Целями были военные объекты, в том числе на территории Московской и Калужской областей.

Это было напоминание для россиян, что у них тоже не будет спокойных ночей после последних ударов по Украине.