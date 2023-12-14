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Россияне пытаются "затмить" пропагандой взрыв на нефтебазе в Воронеже

Фото: россияне пытаются "затмить" пропагандой взрыв на нефтебазе в Воронеже (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская пропаганда нафантазировала, что на нефтебазе в Воронеже после взрыва якобы решили устроить учения спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

В ГУР напомнили, что 12 декабря на территории нефтебазы "Роснефти" в Воронеже прогремел взрыв - противники путинского режима подорвали резервуар с топливом, в результате чего начался пожар. 

 

Фото: сообщения пропагандистов (t.me/DIUkraine)

"Чтобы скрыть факт диверсии и собственную несостоятельность обеспечить безопасность на критических объектах, местные воронежские вожди придумали "обучение подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям" прямо у "многотонной" цистерны с горючим", - уточняют в разведке. 

При этом под какие "учения" маскируют работу на нефтебазе местных следственных органов, сейчас непонятно даже самим следователям, добавляют в ГУР.

Взрывы в России

Напомним, на территории России регулярно гремят взрывы и начинаются пожары. 

Еще сегодня, 14 декабря, источники РБК-Украина сообщили о том, что ночная атака дронов на Россию была спецоперацией ГУР. Целями были военные объекты, в том числе на территории Московской и Калужской областей.

Это было напоминание для россиян, что у них тоже не будет спокойных ночей после последних ударов по Украине. 

 

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