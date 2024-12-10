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Россияне пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут к Курахово, - ВСУ

Курахово, Донецкая область, Вторник 10 декабря 2024 19:34
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Россияне пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут к Курахово, - ВСУ Фото: россияне пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут к Курахово (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Курахово Донецкой области находится под контролем украинских войск. В то же время российские оккупанты пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки на Кураховском направлении было 40 штурмов, враг пытался прорвать украинские оборонные рубежи.

"Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это в первую очередь позволит им перегруппироваться - вывести некоторые подразделения на восстановление. А потом уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта, как и на Покровском направлении", - рассказал Волошин.

Он также отметил, что россияне пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут к Курахово для того, чтобы, в частности, прорвать оборону города.

"Российская армия интенсивно обстреливает город Курахово, используя как КАБы, так и артиллерию. Силы обороны сдерживают противника и наносят урон. Город контролируют Силы обороны, а прорывающиеся ДРГ оперативно уничтожаются", - добавил спикер.

Ситуация на Кураховском направлении

Отметим, Кураховское направление является одним из самых горячих на фронте в последние месяцы.

По данным Генштаба, сегодня российские оккупанты уже 14 раз атаковали позиции ВСУ на Кураховском направлении.

Военный эксперт Иван Ступак утверждает, что на данный момент есть большая угроза окружения россиянами Курахового. Срок пребывания украинских войск в городе измеряется неделями.

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