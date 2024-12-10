Россияне пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут к Курахово, - ВСУ

Курахово Донецкой области находится под контролем украинских войск. В то же время российские оккупанты пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки на Кураховском направлении было 40 штурмов, враг пытался прорвать украинские оборонные рубежи.

"Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это в первую очередь позволит им перегруппироваться - вывести некоторые подразделения на восстановление. А потом уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта, как и на Покровском направлении", - рассказал Волошин.

Он также отметил, что россияне пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут к Курахово для того, чтобы, в частности, прорвать оборону города.

"Российская армия интенсивно обстреливает город Курахово, используя как КАБы, так и артиллерию. Силы обороны сдерживают противника и наносят урон. Город контролируют Силы обороны, а прорывающиеся ДРГ оперативно уничтожаются", - добавил спикер.