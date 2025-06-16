Россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска пытаются взять Константиновку Донецкой области в кольцо с трех направлений. Сейчас там идут ожесточенные бои.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений уже давно.

"Если раньше они пытались зайти в нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, Часового Яра - там, где прорвутся первыми, но за полтора года они не смогли достичь успеха ни на одном из них. Сейчас они пытаются зайти с Покровского направления, а именно, через трассу Покровск-Константиновка и продвинуться дальше. Вот там идут ожесточенные бои", - рассказал Трегубов.

Спикер отметил, что на Покровском направлении были сосредоточены наибольшие силы противника.