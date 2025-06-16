Росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська намагаються взяти Костянтинівку Донецької області у кільце з трьох напрямків. Зараз там йдуть запеклі бої.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків вже давно.

"Якщо раніше вони намагалися зайти до неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру - там, де прорвуться першими, але за півтора року вони не змогли досягти успіху на жодному з них. Зараз вони намагаються зайти з Покровського напрямку, а саме, через трасу Покровськ-Костянтинівка і просунутися далі. Ось там йдуть запеклі бої", - розповів Трегубов.

Речник зазначив, що на Покровському напрямку були зосереджені найбільші сили противника.