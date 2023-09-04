Россияне пытаются создать "ТРО" из жителей оккупированных территорий, - Гуменюк

Россияне на оккупированных территориях пытаются привлечь паспортизированных граждан в ряды так называемых "отрядов территориальной обороны" с целью использования их на фронте.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина .

По ее словам, в настоящее время подразделения россиян истощены, поэтому воевать с ВСУ приезжают нередко "потрепанные" отряды.

"Наша боевая работа не дает им такой передышки, мы продолжаем свою работу. Контрбатарейно их терроризируем в ответ", - заявила Гуменюк.

В ответ на это оккупанты пытаются пополнить ресурс за счет населения оккупированных территорий, в том числе и тех, кого насильственно паспортизировали. Им предлагают вступить в так называемые "отряды территориальной обороны", убеждая, что они потребуются только на территории своих населенных пунктов.

Оккупанты усилили свою паспортизацию

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что россияне активизировали усилия по паспортизации населения на временно оккупированных территориях накануне так называемых "выборов".

Так, 10 сентября в РФ пройдут выборы, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. На оккупированных территориях Украины они решили провести аналогичные голосования, для этого туда уже привезли пропагандистов и политтехнологов.

Кроме этого, в отношении людей, не имеющих паспорта РФ происходят всевозможные притеснения, например такие матери-одиночки не могут получить выплаты.

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