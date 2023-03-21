Россияне пытаются продвигаться к центру Бахмута, но ВСУ сдерживают штурмы, - Сырский

Он отметил, что вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск продолжаются интенсивные боевые действия.

Так, украинские защитники постоянно уничтожают российскую технику, живую силу противника и вражеские склады на Бахмутском направлении.

"Штурмовые группы врага пытаются продвигаться с окрестностей к центру города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7", - написал Сырский.

Он добавил, что артиллерия 24-й бригады имени Короля Даниила наносит мощные удары по позициям россиян. В то время как десантники 80-й бригады сдерживают штурмы врага и не дают ему продвинуться вперед.

Сырский уверен, что подвиг каждого нашего воина войдет в историю Украины.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что оборона Бахмута закладывает основу для дальнейшего контрнаступления Сил обороны.

К тому же россияне тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута и продолжают совершать атаки "по инерции".

Кроме того, в Минобороны отмечали, что оборона Бахмута позволяет уменьшить наступательный потенциал россиян и уничтожить большое количество техники и личного состава врага.

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