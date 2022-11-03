Россияне пытаются прорваться на Донбассе и локальные столкновения на юге: карты боев

Восток Украины

(Восток Харьковской области - Запад Луганской области)

По данным карт, украинские войска, вероятно, продолжают контрнаступательные действия в направлении Сватово и Кременной.

Вместе с тем сообщается о боях в районе Ягодного, Николаевки, Орлянки, Куземовки. Как оккупанты заявляют, там они "отбили украинские атаки". Тем временем вероятные бои поблизости Макеевки, Площанки, Краснопоповки (последняя важна своим доступом к трассе между Кременной и Сватовым).

В свою очередь украинские бойцы сообщают об отражении вражеских атак в Макеевке, Невском, Белогоровке.

Предполагается, что российские войска, вероятно, ведут штурм к западу и югу от Кременной, чтобы сдержать украинские контрнаступательные действия в направлении Кременной и Сватового, впрочем, ВСУ дают отпор врагу.

Донецкая область

Войска РФ продолжают наступательные действия вокруг Бахмута, где сейчас эпицентр боевых действий в Украине (также и Соледар). Стремительно прорвать украинскую оборону в Соледаре и Бахмуте пытаются наемники ЧВК "Вагнера", на подступах к обоим городам идут ожесточенные бои.

Также оккупанты продолжили наступательные действия в направлении Авдеевка-Донецк. Впрочем, ВСУ отразили российские штурмы вблизи Первомайского и Новомихайловки. Даже, несмотря на использование "Шахедов-136" в районе Угледара, есть данные о потерях россиян.

Между тем, бои вокруг Павловки замедлились, но не прекратились, поскольку российские войска безуспешно пытаются уничтожить украинские силы в Павловке и Новомихайловке (25 км юго-западнее Донецка).

Юг Украины

Оккупанты на юге продолжают подготовку к оборонным действиям вдоль реки Днепр в Херсонской области, враг пытается удержать занятые позиции.

Так, россияне устанавливают железобетонные "доты" (бетонное оборонительное сооружение с огневыми ямами для стрелкового оружия и артиллерийских систем) в Голой Пристани, маскируют огневые точки в Каховке. Идут локальные бои - известно о столкновениях в 40 км к северо-востоку от Берислава, в Дудчанах с российскими разведгруппами.

Впрочем, украинские бойцы на юге продолжают уничтожать российскую технику и личный состав. В частности, недавно были нанесены удары по врагу в Бериславском районе и вплоть до Генического района, граничащего с оккупированным Россией Крымом.