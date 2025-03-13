Россияне пытаются перебросить силы на западный берег Оскола, - ОСГВ "Хортица"

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 12 марта, на Купянском направлении российские террористы совершили восемь атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.

Отдельно стоит добавить, что враг тем временем также продолжает продвигаться в Курской области, согласно обнародованным картам Генерального штаба. Враг продвинулся в районе города Суджа, а также к северу от него.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Силы обороны, в свою очередь, недавно продвинулись в Торецке и возле Покровска.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, сейчас ситуация в Курской области характеризуется как динамичная. Между тем противник пытается атаковать в Сумской области в приграничных районах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.