Россияне пытаются наступать на пяти направлениях, а ВСУ ударили по складу боеприпасов, - Генштаб

Российские оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины. Тем временем наши защитники поразили вражеский склад боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Россияне продолжают проводить перегруппировку по отдельным направлениям. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток враг нанес 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре Харькова, в результате чего было полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, есть пятеро раненых среди мирного населения.
Еще две российские ракеты прилетели по Дружковке Донецкой области. Там повреждены 4 многоэтажки и детский сад, четыре человека получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, оккупанты совершили более 40 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые.
К тому же, высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Оккупанты продолжают привлекать медицинский персонал из России из-за масштабных потерь в Украине. Так, в Покровском Луганской области, на территории местной амбулатории, они развернули полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.
Тем временем авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы врага и склад боеприпасов.
Напомним, министр обороны Алексей Резников отмечал, что Украина ожидает возможное наступление России в этом месяце.
При этом он призвал украинцев доверять только Генштабу по поводу информации, касающейся ситуации на фронте.
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