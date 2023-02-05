Россияне пытаются наступать на пяти направлениях, а ВСУ ударили по складу боеприпасов, - Генштаб

Россияне продолжают проводить перегруппировку по отдельным направлениям. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток враг нанес 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре Харькова, в результате чего было полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, есть пятеро раненых среди мирного населения.

Еще две российские ракеты прилетели по Дружковке Донецкой области. Там повреждены 4 многоэтажки и детский сад, четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, оккупанты совершили более 40 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые.

К тому же, высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях изменений нет, захватчики продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, но наступательные группировки не зафиксированы. Враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Сопич, Бояро-Лежачие, Волфин и Александровка в Сумской области и Гурьев Казачок, Стрелка, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.

изменений нет, захватчики продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, но наступательные группировки не зафиксированы. Враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Сопич, Бояро-Лежачие, Волфин и Александровка в Сумской области и Гурьев Казачок, Стрелка, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области. На Купянском направлении россияне били по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

россияне били по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Терны - Луганской.

под вражеский огонь попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Терны - Луганской. На Бахмутском направлении противник атаковал Спорное, Берестово, Белогоровку, Красную Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Озаряновку, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

противник атаковал Спорное, Берестово, Белогоровку, Красную Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Озаряновку, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под артиллерийский огонь попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

под артиллерийский огонь попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов врага подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное в Донецкой области.

танковых, минометных и артиллерийских обстрелов врага подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное в Донецкой области. В Запорожском направлении россияне обстреляли более 20 населенных пунктов. Среди них - Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

россияне обстреляли более 20 населенных пунктов. Среди них - Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении обстрелов, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности более 15 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают привлекать медицинский персонал из России из-за масштабных потерь в Украине. Так, в Покровском Луганской области, на территории местной амбулатории, они развернули полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

Тем временем авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы врага и склад боеприпасов.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отмечал, что Украина ожидает возможное наступление России в этом месяце.

При этом он призвал украинцев доверять только Генштабу по поводу информации, касающейся ситуации на фронте.

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