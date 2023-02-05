ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 05 февраля 2023 12:18
Обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий Фото: как выглядит Харьков после обстрела 5 февраля (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Появились фото последствий обстрела Харькова с утра в воскресенье, 5 февраля. Российская армия нанесла удар по зданию университета Бекетова, вторая ракета упала у жилого дома в центре города.

РБК-Украина публикует снимки, которые показал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Последствия попадания двух вражеских ракет в многоквартирный дом и университет в Киевском районе Харькова", - написал он.

Обстрел Харькова

5 февраля российская армия обстреляла Харьков двумя ракетами С-300. Их оккупанты выпустили с территории Белгородской области РФ. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание университета Бекетова. Другая вражеская ракета попала возле жилого дома. Пять человек получили ранения - 4 жителей дома и охранник ВУЗа. Троим раненым оказали помощь на месте, двоих госпитализировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина