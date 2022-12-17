Россияне пытаются наступать на Донбассе и обстреливают позиции украинских войск, - Генштаб

Россияне продолжают сосредоточивать усилия на ведении наступательных операций на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении пытаются восстановить утраченное положение. На других направлениях сосредотачивают усилия на сдерживании действий украинских защитников.

В течение 17 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных ударов. Под огонь, в частности, попала гражданская инфраструктура городов Дружковка и Краматорск Донецкой области. При этом наши силы ПВО уничтожили две ракеты типа "Оникс", запущенные из временно оккупированного Крыма по Одесской области. Кроме того, враг совершил более 10 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск на разных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона.

При этом сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

существенных изменений нет, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях захватчики провели минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Гай, Зерновое, Яструбино и Кондратовка Сумской области и Стрелка, Красное, Старица, Захаровка, Милово, Фиголовка, Новомлынск и Западное.

захватчики провели минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Гай, Зерновое, Яструбино и Кондратовка Сумской области и Стрелка, Красное, Старица, Захаровка, Милово, Фиголовка, Новомлынск и Западное. На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки и Невского в Луганской области.

обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки и Невского в Луганской области. На Лиманском направлении россияне провели обстрелы позиций украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва Луганской области.

россияне провели обстрелы позиций украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва Луганской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты безуспешно продолжают попытки прорвать оборону наших войск. Обстреляли районы более 20-ти населенных пунктов. Среди них - Андреевка, Берестово, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

оккупанты безуспешно продолжают попытки прорвать оборону наших войск. Обстреляли районы более 20-ти населенных пунктов. Среди них - Андреевка, Берестово, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области. На Новопавловском направлении захватчики пытались поразить позиции наших войск вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.

захватчики пытались поразить позиции наших войск вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Под огонь врага попали 32 населенных пункта. В частности, Времевка и Новополье Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское на Запорожье и Херсон, Республиканец, Новокаиры, Волшебное и Ольговка Херсонской области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за 17 декабря поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпаса врага.