Оккупанты усилили мародерство в Херсонской области: преимущественно крадут транспорт
На временно оккупированной части Херсонской области россияне стали более активно заниматься мародерством. Они преимущественно пытаются украсть транспортные средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По информации украинского военного командование, сейчас такое мародерство, в том числе, наблюдается в городе Олешки Херсонской области.
"Особым объектом внимания захватчиков являются транспортные средства", - отмечают в Генштабе.
Напомним, ранее в ОК "Юг" заявляли, что оккупанты пытаются подвинуться с левобережья Херсонской области ближе к Крыму.
Также мы писали, что россияне перебросили своих срочников из Челябинской области в Крым. Там они роют окопы.
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