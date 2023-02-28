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Оккупанты усилили мародерство в Херсонской области: преимущественно крадут транспорт

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Вторник 28 февраля 2023 18:24
Оккупанты усилили мародерство в Херсонской области: преимущественно крадут транспорт Иллюстративное фото: оккупанты усилили мародерство в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На временно оккупированной части Херсонской области россияне стали более активно заниматься мародерством. Они преимущественно пытаются украсть транспортные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации украинского военного командование, сейчас такое мародерство, в том числе, наблюдается в городе Олешки Херсонской области.

"Особым объектом внимания захватчиков являются транспортные средства", - отмечают в Генштабе.

Напомним, ранее в ОК "Юг" заявляли, что оккупанты пытаются подвинуться с левобережья Херсонской области ближе к Крыму.

Также мы писали, что россияне перебросили своих срочников из Челябинской области в Крым. Там они роют окопы.

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Херсонская область Мародерство Генштаб ВСУ Война России против Украины
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