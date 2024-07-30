Россияне пытались от имени ГУР "вбросить" в СМИ статью для создания паники в Украине, - Стратком

В одно из одесских изданий поступило электронное письмо якобы от Главного управления разведки Минобороны, в котором изложен ряд ложных утверждений о ситуации на фронте и полномочиях представителей ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Письмо якобы от ГУР с просьбой опубликовать статью под названием "Пора возвращать свое!" поступило 26 июля на электронный адрес интернет-издания "Одессаонлайн".
В разведке Центру сообщили, что никаких подобных писем не направляли.
Стратком отмечает, что статья имеет явные признаки российского "вброса", ведь в ней описывается неблагоприятная ситуация на фронте, а в срыве мобилизации обвиняют руководство страны.
Также в материале утверждается, что якобы:
- военное командование берет на себя полномочия по мобилизации.
- поощряется информирование правоохранительных органов о людях, уклоняющихся от исполнения конституционного долга.
- утверждается, что представители ТЦК имеют разрешение на использование без каких-либо оснований оружия для задержания военнообязанных.
"Таким образом пропагандисты хотят вызвать сопротивление среди граждан относительно вступления в ряды ВСУ. И создать панические настроения и желание покинуть Украину. Распространение псевдостатьи от ГУР не допущено", - говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.
Напомним, 23 июля Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября этого года.
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