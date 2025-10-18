Россияне пытались приблизиться в направлении Антоновского моста, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 17 октября, на фронте в течение суток произошло 111 боевых действий. Сегодня враг безрезультатно пытался подойти к позициям ВСУ в направлении Антоновского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли 78 авиационных ударов, сбросили 154 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 3 292 дроны-камикадзе и осуществили 3 834 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

"На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста", - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, а также совершил 147 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодязное. Два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. Шесть из семи атак отбили украинские воины, продолжается еще одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Семь вражеских штурмов отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районах Переездного, Григорьевки, Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении сегодня противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении 11 раз россияне пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах Торского, Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении Новопавловки и Покровска. В одной локации бои не утихают до сих пор.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 56 оккупантов, из них 41 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один автомобиль и 19 беспилотных летательных аппаратов; поврежден пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - отметили в Генштабе.

На Александровском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Январское, Новониколаевка, Новогригорьевка, Веселое, Малиновка. Одно боевое столкновение продолжается.

С начала суток на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районах населенных пунктов Каменское и Степное.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.