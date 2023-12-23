RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне пытались атаковать Кропивницкий баллистикой из Крыма, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытались атаковать Кропивницкий баллистикой. Ракеты были выпущены с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Касательно баллистики, с территории Крыма было запущено в направлении Кропивницкого. Предварительно, там без последствий. Скажем, не достигли своих целей эти ракеты, которые были выпущены", - сказал Игнат.

Кировоградская область под ударом

Сегодня после 10:20 в Кропивницком прогремели взрывы. В Кировоградской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности и призвали жителей Кропивницкого находиться в укрытиях. Позже в Кропивницком прогремели повторные взрывы.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что область была под массированным ракетным ударом. По его словам, отработали силы ПВО, прямых попаданий не было.

Обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкийракетиракетна атакаВойна в УкраинеВойна России против УкраиныКропивницкая область