Россияне пытались штурмом взять украинские позиции в Бахмуте, как следствие - минус шесть вояков

"Шестеро "двухсотых" и пятеро "трехсотых". Такой "подарок" на Пасху сделали захватчикам пограничные подразделения в Бахмуте. Обе попытки врага окружить наши позиции и взять их штурмом успеха не имели. Крепость держится днем и ночью", - отметили в ГПСУ.

Напомним, ранее украинские военные обнаружили позиции российских штурмовиков в Бахмуте и атаковали их позиции с помощью мин.

Кроме того, украинские бойцы показали уличные бои в Бахмуте.

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