Почти 60 боевых столкновений за день: Генштаб описал ситуацию на фронте

С начала суток на фронте произошло почти 60 боевых столкновений. Украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным военных, за сегодня, 20 февраля, на фронте произошло 59 боевых столкновений.

По их данным, в течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:

Поповка, Пономаренки, Фотовиж Сумской области;

Красный Хутор Черниговской области; Тимофеевка, Лемищина Харьковской области, к тому же нанес авиаудары в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области

Клинова-Новоселовка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник три раза пытался идти на позиции Сил обороны в районах Волчанска и Западного, одно столкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг проводит две атаки в районе Загрызово, бои продолжаются.

На Лиманском направлении нашими воинами отбита атака вблизи Ямполовки.

На Северском направлении враг дважды безуспешно атаковал в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении противник два раза пытался продвинуться вперед в районах Часового Яра и Васюковки, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в районе Торецка. Наши защитники отбили одну атаку, бои продолжаются.

На Покровском направлении 14 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Луч, Покровск, Сергеевка, Надиевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор 10 раз атаковал в районах Константинополя, Раздольного, Новоочеретоватого и Привольного, в настоящее время продолжаются восемь боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал в районах Новополя и Новоселки, один бой продолжается до сих пор.

Трижды оккупанты пытались идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Новоандреевки и Степного на Ореховском направлении. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлениивраг активных наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отражают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 14 боестолкновений.

Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 10 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны, кроме того, совершил 201 артиллерийский обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - заявили в Генштабе.