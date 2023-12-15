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Россияне пытались 7 раз в 14 дней прорвать границу Украины. Наев рассказал детали

Фото: россияне пытались 7 раз в 14 дней прорвать границу Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские ДРГ пытались семь раз за последние две недели прорвать границу Украины. В частности, одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"ДРГ заходят из Брянской, Курской и частично из Белгородской областей РФ в полосах Черниговской, Сумской и Богодуховского района Харьковской области. Всего за две недели было 7 попыток врага попасть на территорию Украины", - рассказал он.

В пяти случаях нашим защитникам удалось своевременно выявить эти намерения и нанести огненное поражение противнику, понеся потери отступил.

В частности, в районе Мирополья Сумской области одна из ДРГ пыталась пересечь нашу государственную границу.

"Благодаря техническим средствам они были своевременно обнаружены, нанесено огненное поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия", - добавил Наев.

ДРГ в Сумской области

Буквально 14 декабря российские диверсанты пытались проникнуть в Сумскую область. Украинские пограничники вступили в бой с ДРГ.

А 12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. ДРГ состояла из восьми человек.

До этого, 11 октября, в Центре национального сопрротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Отметим, что именно в Сумской области фиксируется наибольшее количество попыток ДРГ РФ. Напомним, в связи постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, которая граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, ввели эвакуацию с прикордонных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

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