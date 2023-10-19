Россияне ударили по Волчанску: начался большой пожар, есть раненые (фото)
Российские войска сегодня, 19 октября, ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области и Харьковскую ОВА.
Отмечается, что в 12:15 российские войска нанесли артиллерийский удар по частному сектору Волчанска.
Это привело к большому пожару и разрушениям в частном дворе. Пожар охватил площадь 350 кв.м. Горел гараж, 2 хозяйственные постройки и автомобиль.
Фото: Последствия ударов (t.me/DSNS_Kharkiv)
"По предварительным данным ранения получили 2 человека", - добавили в ГСЧС.
В Харьковской ОГА сообщили, что пострадали два мужчины 74 и 69 лет. Они получили минно-взрывные и осколочные травмы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. Уже в 15:00 спасателям удалось потушить огонь.
Ситуация в Харьковской области
Российские террористы почти ежедневно наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.
Недавно россияне обстреляли Волчанск. В результате погибла 65-летняя женщина.
До этого оккупанты наносили удары по Волчанску и Шевченково в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали местные жители.
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