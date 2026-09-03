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Россияне нафантазировали "Волчанский котел" на Харьковщине: что происходит на самом деле

17:50 03.09.2026 Чт
2 мин
Военные объяснили, зачем Кремль сгенерировал очередную ложь
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ развеяли ложь российской пропаганды (ссо.mil.in.ua)

Заявления российской пропаганды и Минобороны РФ о якобы окружении украинских сил в "Волчанском котле" и захвате ряда населенных пунктов не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 16-й армейский корпус ВСУ.

Ситуация на фронте и фейке Кремля

В ВСУ отмечают, что РФ массированно генерирует медийные "победы" на фоне энергетического кризиса, пожаров на НПЗ и накануне выборов в Госдуму.

Враг пытается вытеснить из информационного пространства невыгодные темы и отвлечь внимание от возможной мобилизации.

"Сегодня МО РФ и группировка войск "Север" заявило о захвате н.п. Васильевка, Довжанко, Благодатное и Слизневое и "смыкании Волчанского котла". армейском корпусе

Украинские военные возобновили позиции

За последние шесть месяцев в полосе обороны 16-го АК не допущены потери позиций.

Украинские военные не только останавливают попытки наступления врага, но и восстановили положение в районе населенных пунктов Милово и Одрадне.

Сейчас оккупанты пытаются инфильтрироваться вглубь украинской обороны малыми группами пехоты, однако их своевременно обнаруживают и наносят огненное поражение.

Потери врага за неделю

За последнюю неделю в зоне ответственности подразделения кафиры понесли значительные потери:

  • ликвидировано - 154 военнослужащих;
  • ранены - 124 человека;
  • уничтожена техника - 1 РСЗО, 4 пушки, 17 единиц специальной и 43 единицы автомобильной техники.

Опровержение фейков РФ

Напомним, что украинские военные продолжают сдерживать атаки окупантов на восточных и северных рубежах, отражая попытки противника продвинуться вглубь территории Украины.

Наряду с боевыми действиями враг активизировал дезинформационные кампании по захвату украинских населенных пунктов.

Недавно бойцы бригады "Хартия" разбили кафиров под Купянском и зачистили от захватчиков 4 квадратных километра территорий. Защитники продолжают продвигаться и удерживать определенные рубежи.

В то же время Силы обороны опровергли заявления российских пропагандистов о якобы захвате сел Большой Прикол и Садки в Сумской области.

Ситуация в Сумском направлении остается под контролем ВСУ, а указанные населенные пункты находятся под полным контролем украинских сил.

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