Ситуация на фронте и фейке Кремля

В ВСУ отмечают, что РФ массированно генерирует медийные "победы" на фоне энергетического кризиса, пожаров на НПЗ и накануне выборов в Госдуму.

Враг пытается вытеснить из информационного пространства невыгодные темы и отвлечь внимание от возможной мобилизации.

"Сегодня МО РФ и группировка войск "Север" заявило о захвате н.п. Васильевка, Довжанко, Благодатное и Слизневое и "смыкании Волчанского котла". армейском корпусе

Украинские военные возобновили позиции

За последние шесть месяцев в полосе обороны 16-го АК не допущены потери позиций.

Украинские военные не только останавливают попытки наступления врага, но и восстановили положение в районе населенных пунктов Милово и Одрадне.

Сейчас оккупанты пытаются инфильтрироваться вглубь украинской обороны малыми группами пехоты, однако их своевременно обнаруживают и наносят огненное поражение.

Потери врага за неделю

За последнюю неделю в зоне ответственности подразделения кафиры понесли значительные потери: