Россияне нафантазировали "Волчанский котел" на Харьковщине: что происходит на самом деле

Заявления российской пропаганды и Минобороны РФ о якобы окружении украинских сил в "Волчанском котле" и захвате ряда населенных пунктов не соответствуют действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 16-й армейский корпус ВСУ.
В ВСУ отмечают, что РФ массированно генерирует медийные "победы" на фоне энергетического кризиса, пожаров на НПЗ и накануне выборов в Госдуму.
Враг пытается вытеснить из информационного пространства невыгодные темы и отвлечь внимание от возможной мобилизации.
"Сегодня МО РФ и группировка войск "Север" заявило о захвате н.п. Васильевка, Довжанко, Благодатное и Слизневое и "смыкании Волчанского котла". армейском корпусе
За последние шесть месяцев в полосе обороны 16-го АК не допущены потери позиций.
Украинские военные не только останавливают попытки наступления врага, но и восстановили положение в районе населенных пунктов Милово и Одрадне.
Сейчас оккупанты пытаются инфильтрироваться вглубь украинской обороны малыми группами пехоты, однако их своевременно обнаруживают и наносят огненное поражение.
За последнюю неделю в зоне ответственности подразделения кафиры понесли значительные потери:
Напомним, что украинские военные продолжают сдерживать атаки окупантов на восточных и северных рубежах, отражая попытки противника продвинуться вглубь территории Украины.
Наряду с боевыми действиями враг активизировал дезинформационные кампании по захвату украинских населенных пунктов.
Недавно бойцы бригады "Хартия" разбили кафиров под Купянском и зачистили от захватчиков 4 квадратных километра территорий. Защитники продолжают продвигаться и удерживать определенные рубежи.
В то же время Силы обороны опровергли заявления российских пропагандистов о якобы захвате сел Большой Прикол и Садки в Сумской области.
Ситуация в Сумском направлении остается под контролем ВСУ, а указанные населенные пункты находятся под полным контролем украинских сил.