RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне под вечер обстреляли Сумскую область из минометов

Фото: россияне под вечер обстреляли Сумскую область из минометов (скрин видео общественное)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 января, российские военные к вечеру дважды обстреляли две общины Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК Север.

С 16:00 до 16:10 сообщили о 6 приходах в районе н.п. Строительное Глуховской общины. Потерь среди военных и гражданских нет. Удар был предварительно нанесен из миномета 120 мм.

С 18:40 до 19:05 было зафиксировано 8 приходов, вероятно, из такого же миномета, однако уже в районе н.п. Кренидовка Шосткинского района. Потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, сегодня россияне также обстреляли здание городского совета и больницы в Бахмуте.

А в результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами Запорожья погибла женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская областьокупанти