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Россияне обстреляли здание городского совета и больницы в Бахмуте (фото)

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Бахмут, Среда 25 января 2023 19:15
Россияне обстреляли здание городского совета и больницы в Бахмуте (фото) Фото: Россияне обстреляли здание городского совета и больницы в Бахмуте (facebook.com/OlexiyRevaOfficial)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 25 января, российские военные нанесли удары по зданию Бахмутского городского совета и местной больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Бахмутской городской военной администрации Алексея Реву.

"Россияне продолжают разрушать Бахмут", – говорится в сообщении.

Глава города сообщил, что под атаку оккупантов попали следующие здания:

  • Бахмутская общеобразовательная школа I-III ступеней №18 им. Дмитрия Чернявского;
  • Детское отделение КНП "Многопрофильная больница интенсивного лечения г. Бахмут";
  • Здание Бахмутского городского совета.

Напомним, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируется.

Российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских защитников в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.

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