Россияне приближаются к Сумам, но захватить город не смогут, - ISW

Российские войска продвигаются в трех районах Сумской области и пытаются приблизиться к областному центру на расстояние ударов ствольной артиллерией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска активизируют попытки расширить линию фронта на севере Сумской области на трех направлениях наступления на север и северо-восток от города Сумы.

Обнародованные 2 июня геолокационные видеоматериалы свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись на север от села Андреевка (севернее Сум) и на северо-восток от села Яблоновка (к северо-востоку от Сум).

По свидетельствам российских военных блогеров, армия РФ недавно захватила Алексеевку, Новомихайловку и Кондратовку (все - к северу от Сум), а также продвинулась к северной части Андреевки и на запад от Яблоновки и Константиновки.

Аналитики Института отметили, что российские войска в последнее время усилили наземные штурмы к северу от Сум в направлении Андреевки, а также на северо-восток от города в направлении Юнаковки и Мирополья.

Какие подразделения штурмуют Сумскую область

В ISW сослались на украинского военного обозревателя Константина Машовца, который 2 июня сообщил, что подразделения 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) и 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия), ведут бои вдоль линии Константиновка-Киндратовка и Владимировка-Алексеевка (все - севернее Сум).

Машовец отметил, что подразделения 104-го, 234-го и 237-го воздушно-десантных полков (все относятся к 76-й дивизии ВДВ России) действуют вдоль линии Локня-Юнаковка и к западу от Локни (все - к северо-востоку от Сум).

Ранее Машовец сообщал, что российские войска недавно передислоцировали подразделения 752-го мотострелкового полка (3-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Московский военный округ) с Лиманского направления и 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) с направления Часового Яра с целью усиления российской группировки войск на севере Сумской области.

Риск захвата города

В ISW напомнили, что российские чиновники уже давно призывают к созданию буферной зоны на севере Сумской области и в последнее время активизировали усилия по формированию информационных условий для оправдания возобновления наступательных действий в направлении города Сумы.

По мнению аналитиков, российские войска пытаются продвинуться к линии Хотин - Храповщина (на юг и юго-восток от Андреевки и Юнаковки) - на расстояние примерно 12-15 километров от города Сумы. Это позволило бы армии РФ применять для ударов по городу ствольную артиллерию.

"Россияне, вероятно, намерены усилить удары беспилотниками и артиллерией по городу, чтобы поддержать дальнейшее продвижение в направлении Сум, и стремятся в будущем провести наступательную операцию по захвату города", - говорится в отчете.

В то же время, в Институте изучения войны убеждены, что российские войска не смогут захватить город Сумы в кратко- и среднесрочной перспективе, поскольку с июля 2022 года они не захватывали ни одного украинского города с довоенным населением более 100 тысяч жителей.