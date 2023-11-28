Россияне набирают женщин в штурмовые отряды на войну в Украину. СМИ узнали детали

Батальон предлагает женщинам "реализоваться" не только в снайперском деле.

"Женщины в нашей бригаде работают и в соединениях штурмовиков, и в медицине, связи, а также в подразделениях РЭБ, РЭР и БПЛА", - заявили в батальоне.

Какие условия службы

Журналистка "Важных историй" написала одному из администраторов Telegram-канала "Эспаньолы" под видом кандидата и узнала о деталях службы.

Отмечается, что первый контракт заключается на 6 месяцев, из них 1-2 уходит на обучение и слаживание. Зарплата предоставляется в размере 110-120 тысяч рублей (1200-1300 долларов), но на войне в Украине она увеличивается вдвое.

"Второй контракт возможен - от 3 месяцев, обсуждается индивидуально. При подписании первого контракта предусмотрена единовременная выплата в 50 тысяч (560 долларов)", - говорится в ответе.

В случае ранения женщина получит от 1 до 3 млн (11-33 тысяч долларов), в случае смерти близкие получат 5 млн (56 тысяч долларов).

Женщины могут досрочно вернуться с войны

Также журналисты сообщили, что контракт на военную службу заключается с ЧВК "Редут", куда входит "Эспаньола".

Это позволяет сделать его срочным, а сам приказ Минобороны о действии контрактов до конца войны против Украины на них якобы не распространяется.

Мобилизация в России

В начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, в ЦНС сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее российские СМИ сообщали, что российский батальон из состава ЧВК "Редут" начал вербовать в свои ряды женщин. Затем их планируют отправить на войну против Украины.