Россияне не могут найти достаточное количество врачей на оккупированных территориях, - ЦНС

Российские захватчики испытывают кадровый дефицит медиков и проблемы с лечением военнослужащих на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Из-за большого количества раненых медицинские учреждения на временно оккупированных территориях перегружены и врачей заставляют работать в несколько смен. Из-за отказа медиков оккупанты пытаются заинтересовать финансовым вознаграждением. Обещают от 20 до 100 тысяч рублей премии, если те будут лечить россиян.
Однако, как сообщает ЦНС, это очередная российская ложь, ведь на это у захватчиков нет денег. Россияне уже перестали выплачивать зарплаты работникам оккупационных администраций. А еще раньше перестали выплачивать "соцльготы".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупанты заставляют врачей в Луганской области работать сверхурочно из-за большого количества раненых военных РФ.
Также ранее мы писали, что гражданским гражданам почти невозможно получить медицинские услуги в населенных пунктах на временно оккупированной территории Донецкой области. Большинство больниц принимают только российских военных.
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