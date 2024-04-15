Россияне могут захватить Часов Яр быстрее, чем Авдеевку или Бахмут, - ISW

В отчете напомнили заявление главнокомандующего Вооруженных Сил Александра Сирского о намерении военного командования РФ захватить город Часов Яр в Донецкой области, к российскому празднику Дня Победы 9 мая.

Аналитики ISW отмечают, что цель российского военного командования захватить Часов Яр всего за три с половиной недели указывает на то, что оно, вероятно, оценивает, что российские войска смогут захватить город более быстрыми темпами наступательных операций, чем усилия по захвату Бахмута в мае 2023 года или Авдеевки в феврале 2024 года.

В отчете предполагают, что российское военное командование считает, что дефицит боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр за несколько недель, несмотря на оценку ISW, что российские войска пока достигли только крайней восточной части микрорайона "Канал" на востоке города.

В то же время, отмечают в ISW, российское командование регулярно выдвигает нереалистичные цели для продвижения, и российский военный блогер выразил надежду, что российские войска смогут просто войти в Новый микрорайон на юго-востоке Часова Яра до 9 мая.

В отчете предполагают, что российские военные намерены воспользоваться значительной нехваткой украинской артиллерии и средств ПВО, которые имеют решающее значение для украинской обороны, и которые не ограничивали оборону Бахмута или Авдеевки в той степени, в которой они ограничивают сейчас.

"Российское военное командование будет продолжать наступательные действия на Часов Яр до их кульминации. Но россияне могут продвигаться быстрее, чем в предыдущих операциях, учитывая нынешнюю нехватку артиллерии и средств ПВО в Украине", - говорится в отчете ISW.