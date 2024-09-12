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Россияне могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на АЭС, - Галущенко

Фото: Россияне могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на АЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Удары Российской Федерации по энергетике Украины могут спровоцировать чрезвычайную обстановку на АЭС. И русские военные об этом знают.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Дальнейшие российские удары по энергосети Украины могут привести к чрезвычайной ситуации на одной из трех рабочих атомных электростанций, контролируемых Киевом.

Галущенко заявил, что российские удары все больше приближают ядерные риски к границам Украины с Европейским союзом.

"Они точно знают, что делают. Не случайно они атакуют подстанции, критически важные для ядерной безопасности", - сказал Галущенко.

Министр пояснил, что подстанции обеспечивают стабильность, регулируя передачу электроэнергии высокого напряжения. В отличие от ископаемых или возобновляемых источников для работы ядерных станций требуется постоянный поток электроэнергии для поддержания работы систем безопасности.

Без этого топливо в активной зоне реактора может перегреться, а это, в свою очередь, чревато неконтролируемым и опасным выбросом радиации.

В Украине тысячи электроподстанций, но под угрозой находятся десять ключевых узлов, связанных с атомными станциями. Их уничтожение может погрузить страну во тьму и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию.

Напомним, что вчера США сообщили, что окажут финансовую поддержку Украине. В этот раз сумма пособия предусматривает предоставление более 700 миллионов долларов и значительная часть этих средств будет направлена на восстановление энергетики.

Заметим, что последний массовый удар по украинской энергетике был 26 августа. Тогда оккупанты атаковали объекты в 15 областях Украины.

Детальнее о последствиях масштабной атаки - в материале РБК-Украина.

В правительстве уже предупредили, что Россия готовится к новым атакам на энергетику Украины.

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