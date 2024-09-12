Россияне могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на АЭС, - Галущенко

Дальнейшие российские удары по энергосети Украины могут привести к чрезвычайной ситуации на одной из трех рабочих атомных электростанций, контролируемых Киевом.

Галущенко заявил, что российские удары все больше приближают ядерные риски к границам Украины с Европейским союзом.

"Они точно знают, что делают. Не случайно они атакуют подстанции, критически важные для ядерной безопасности", - сказал Галущенко.

Министр пояснил, что подстанции обеспечивают стабильность, регулируя передачу электроэнергии высокого напряжения. В отличие от ископаемых или возобновляемых источников для работы ядерных станций требуется постоянный поток электроэнергии для поддержания работы систем безопасности.

Без этого топливо в активной зоне реактора может перегреться, а это, в свою очередь, чревато неконтролируемым и опасным выбросом радиации.

В Украине тысячи электроподстанций, но под угрозой находятся десять ключевых узлов, связанных с атомными станциями. Их уничтожение может погрузить страну во тьму и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию.