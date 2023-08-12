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Россияне не могут добиться даже тактического успеха на Бахмутском направлении, - Череватый

Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики не могут достичь даже тактического успеха на Бахмутском направлении.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это свидетельствует о том, что они не могут уже длительный срок достичь там какого-либо существенного прогресса, хотя бы на уровне тактического успеха. Это свидетельствует о том, что там построена грамотная оборона", - заявил он.

По словам Череватого, недавно там находился командующий генерал-полковник Александр Сырский, который дал дополнительные указания, указания и усилил украинскими резервами эту группировку.

"Это свидетельствует о том, что они во что бы то ни стало хотят, во-первых, оттянуть наши силы и средства с Бахмутского направления, во-вторых, накануне годовщины унизительной для них Харьковской операции показать хоть какой-то небольшой промежуточный результат, но ничего не получится", - добавил он.

Ситуация на фронте

Согласно данным Института изучения войны (ISW), контрнаступление украинских воинов заставляет врага передислоцировать свои силы, обороняющиеся в западной части Запорожской области, где ее ослабили украинские воины. Из-за такой деградации сил росармии возникает возможность для любого прорыва ВСУ, который может стать решающим.

В частности, ISW утверждает, что военные устроили еще одну вылазку на левый берег Днепра в Херсонской области. Также продвинулись к окраинам Роботиного в Запорожской области.

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БахмутфронтВойна России против Украины