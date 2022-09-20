Россияне могут активизироваться на новом направлении: карты боев на утро

Украинские войска продолжают контрнаступательные операции на востоке и юге. Между тем, как россияне готовят оборону и могут перебросить свои силы на новое направление на Донбассе в районе админграницы с Запорожской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Харьковская область (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, украинские войска продолжают укреплять новую линию фронта (в частности, новейшими танками РФ, что подтверждает разгром противника на этом направлении) и позиции на восточном берегу реки Оскол.

Кроме того, наши бойцы продолжают ограниченные и локализованные операции по пересечению реки и угрожают российским позициям на противоположном берегу.

По данным аналитиков, украинские силы продолжают наступать по линии Лиман-Ямполь-Белогоровка, последняя из которых была отбита у россиян, что подтверждается кадрами геолокации.

Донбасс

На Донбассе, являющемся главной целью россиян, враг продолжает наземные атаки к югу от Бахмута. Между тем, как украинские войска продолжают их отбивать. Отмечено, что в этом направлении привлечены как регулярные войска, так и наемники группы ЧВК "Вагнер".

Аналитики обратили внимание на то, что среди россиян появилась информация о якобы контрнаступательных действиях ВСУ юго-западнее Донецка, недалеко от границы с восточной Запорожской областью.

ISW объясняет, что не может самостоятельно подтвердить эти опровергнуть заявления, но "возрастающая обеспокоенность российских источников по поводу украинских действий может побуждать российские войска перераспределить силы в этот район".

Юг

Украинское командование продолжает оперативную тишину по поводу хода операций ВСУ на южном направлении, но отмечается, что российские войска продолжают усилия по улучшению своих оборонных позиций.

Российские войска продолжают препятствовать действиям ВСУ, ведя обстрелы из РСЗО и тяжелой артиллерии: также под огнем гражданские объекты.

Между тем, как наши бойцы продолжают наносить удары по составам и логистике врага на оккупированной территории.

В частности, попадания были зафиксированы в Херсонской области и Херсоне, а также в Николаевской области.

Определяются три направления военной активности: северо-западнее Херсона, возле украинского плацдарма через реку Ингулец и на севере Херсонской области неподалеку от Ольгино.

При этом в районе Архангельского на севере Херсонской области действуют российские разведгруппы - их атаку отразили.