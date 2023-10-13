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Оккупанты ударили по Покровску, разрушены два здания: есть погибший, много раненых

Донбасс, Пятница 13 октября 2023 10:34
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Оккупанты ударили по Покровску, разрушены два здания: есть погибший, много раненых Фото: оккупанты ударили по Покровску Донецкой области 13 октября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Покровск Донецкой области утром в пятницу, 13 октября. Обстрелом разрушены два здания, один человек погиб, 12 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Сегодня утром россияне ударили по г. Покровск в Донецкой области", - говорится в сообщении.

По предварительной информации спасателей, по состоянию на 10:00 погибли 1 и пострадали 12 человек, частично разрушены два административных здания.

"Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 3 человека", - добавили в ГСЧС.

Последствия обстрела Покровска Донецкой области 13 октября (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Покровска

Покровск Донецкой области - город, находящийся в так называемом "относительном тылу". Но и его оккупанты не упускают возможностей обстреливать.

Например, российские войска нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области 21 июня. Донецкой области 21 июня. В результате обстрела ранения получили четыре человека. А 7 августа оккупанты обстреляли в Покровске многоэтажку. В результате вражеской атаки были жертвы.

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Донецкая область Покровск
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