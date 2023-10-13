ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне могли ударить по Покровску "Искандером": количество пострадавших выросло

Покровск, Пятница 13 октября 2023 11:32
UA EN RU
Россияне могли ударить по Покровску "Искандером": количество пострадавших выросло Фото: россияне могли ударить по Покровску "Искандером" (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные могли обстрелять Покровск Донецкой области с помощью двух ракет из ОТРК "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД и Донецкую областную прокуратуру.

По сообщению прокуратуры, россияне обстреляли центр Покровска в 08:30. В МВД отметили, что предварительно россияне использовали для обстрела "Искандер".

В результате попадания боеприпасов погиб мужчина, еще трое получили ранения.

Фото: россияне могли ударить в Покровск "Искандером" (t.me/mvs_ukraine)

Кроме того, оккупанты попали в административное здание. От атаки армии государства-агрессора получили ранения 8 сотрудниц государственного учреждения и двое посетителей.

Пострадавшим с контузиями, переломами и осколочными ранениями оказали медицинскую помощь.

Фото: россияне могли ударить в Покровск "Искандером" (t.me/IhorMoroz_donoda)

Разбор завалов продолжается.

Фото: россияне могли ударить в Покровск "Искандером" (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстрел Покровска

РБК-Украина сообщало, что россияне обстреляли Покровск Донецкой области сегодня утром. Из-за обстрела частично разрушены два здания.

При этом отметим, что подразделениями ГСЧС удалось спасти из-под завалов трех человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Донецкая область
NEWS
ВСУ отбили более 20 атак в районе Авдеевки и штурмуют оккупантов под Бахмутом
ВСУ отбили более 20 атак в районе Авдеевки и штурмуют оккупантов под Бахмутом
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину