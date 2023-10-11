Россияне модернизировали ударные дроны "Ланцет": в ВСУ раскрыли детали

По ее словам, оккупанты продолжают совершенствовать свои беспилотники и боевые действия все чаще переходят в воздух.

Гуменюк отметила, что враг увеличил количество атак дронами с временно оккупированных территорий. В частности, беспилотники запускают с левобережья Днепра, в том числе и те, которые скидывают осколочные боеприпасы.

"Что касается их дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического совершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км", - рассказала Гуменюк.

Дроны "Ланцет"

ZALA Lancet - это российский барражирующий боеприпас, скорость движения которого составляет до 300 км/ч. Максимальный вес дрона - 12 кг.

Как отмечал еще в июле представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, Россия увеличивает объемы производства "Ланцетов".