Россияне модернизировали ударные дроны "Ланцет": в ВСУ раскрыли детали

Российские оккупанты увеличили дальность полета своих ударных дронов "Ланцет" на несколько десятков километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".
По ее словам, оккупанты продолжают совершенствовать свои беспилотники и боевые действия все чаще переходят в воздух.
Гуменюк отметила, что враг увеличил количество атак дронами с временно оккупированных территорий. В частности, беспилотники запускают с левобережья Днепра, в том числе и те, которые скидывают осколочные боеприпасы.
"Что касается их дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического совершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км", - рассказала Гуменюк.
ZALA Lancet - это российский барражирующий боеприпас, скорость движения которого составляет до 300 км/ч. Максимальный вес дрона - 12 кг.
Как отмечал еще в июле представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, Россия увеличивает объемы производства "Ланцетов".
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