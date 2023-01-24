Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую и Черниговскую области

Во вторник, 24 января, российские войска нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

Отмечено, что в результате обстрелов никто не пострадал.

"Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты приграничья Черниговской и Сумской областей из минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 23 января, прокремлевские войска нанесли удары по приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов есть жертвы.

Также ранее мы писали, что 21 января, россияне нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей В результате был ранен человек.

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